Алексей Мордашов поделился золотом с сыновьями

Золотодобывающая компания Nordgold перешла под контроль сыновей Алексея Мордашова Кирилла и Никиты. Информация об этом раскрыта в проспекте евробондов компании. Бизнесмен, который попал в «кремлевский список» Минфина США, объяснял, что руководствовался при передаче контроля идеями преемственности.

Контроль над золотодобывающей компанией Nordgold перешел от Алексея Мордашова к его сыновьям Кириллу (1999 года рождения) и Никите (2000 года рождения), говорится в проспекте к выпуску евробондов, с которыми ознакомился “Ъ”. Так, основным акционером компании с активами в РФ, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее является кипрская Ocean Management Limited: она напрямую владеет 94,88% акций Nordgold и еще 5,06% — через Aurora Nominees Limited.

Основным бенефициаром Ocean Management Limited на 31 декабря прошлого года числился господин Мордашов, однако сейчас им является Unifirm Limited.

В этой компании 35% акций находится у Rayglow Limited Алексея Мордашова, а остальные 65% у KN-Holding LLC, собственниками которой являются его сыновья.

Передача контроля Кириллу и Никите Мордашовым не является неожиданностью. Об этом в феврале сообщала газета «Ведомости». Бизнесмен объяснял, что смысл трансакции — в «преемственности, вхождении Кирилла и Никиты в курс дел, получении ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом». В июне господин Мордашов также передал сыновьям часть своего пакета в туроператоре TUI, утратив формальный контроль над ним.

О том, что господин Мордашов косвенно владеет 35% акций компании и не имеет контроля, говорится в части проспекта о влиянии принятого в США санкционного закона CAATSA. Алексей Мордашов входит в так называемый кремлевский список бизнесменов, которые, по мнению США, тесно связаны с российским властями. По общим правилам если США накладывают санкции на какое-либо физическое лицо, то под них подпадают также и активы, в которых такое лицо имеет контрольный пакет. Именно такая логика применялась при наложении санкций на Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и их компании.

Евгений Зайнуллин