Ограничиваясь полимерами

В России, где на данный момент в переработку вовлекается всего 5–12% из образующихся полимерных отходов, доля вторичного сырья будет постепенно увеличиваться, достигая в некоторых сегментах до трети объема потребления, считают эксперты Refinitiv и отраслевые игроки. Но пока рост тормозят доступность дешевого первичного сырья, отсутствие раздельного сбора мусора и экономическая неэффективность.

Нефтехимическое вторсырье в долгосрочной перспективе будет содержаться в любом полимерном изделии, а индустрию первичных полимеров ждет интеграция с отраслью вторичных, так как запросы рынка смещаются к циклическим процессам, говорится в обзоре компании Refinitiv. Наиболее перспективным материалом для рециклинга является полиэтилентерефталат (ПЭТ), который в основном используется при производстве пластиковых бутылок. Так, говорится в документе, к 2030 году вторичное сырье будет частично замещать первичный ПЭТ, его доля в производстве преформ вырастет до трети совокупного потребления ПЭТ.

На данный момент, говорится в исследовании, в России за год образуется примерно 420–600 тыс. тонн отходов ПЭТ в виде использованных бутылок, из которых извлекается порядка 189 тыс. тонн вторматериалов. При этом перерабатывается чуть более 150 тыс. тонн, а на каждом этапе цепочки переработки вторичного ПЭТ наблюдаются потери или невостребованность материала. По различным оценкам, в России образуется от 3,5 млн до 8,5 млн тонн полимерных отходов в год. А по прогнозу НИУ ВШЭ, к 2025 году ожидается, что темпы их образования удвоятся. При этом пока в переработку вовлекается только 5–12% всех образующихся полимерных отходов, а общие мощности по вторичной переработке полимеров составляют только 1 млн тонн в год.

Пока переработка вторичного сырья остается дорогостоящей и низкорентабельной, отмечается в исследовании. Ключевым фактором, мешающим ее развитию, является отсутствие раздельного сбора мусора, а также дефицит вторичного сырья. Однако вторичная переработка, по мнению Refinitiv, будет расти под давлением глобальной экологической повестки и на фоне ужесточения требований государств к ответственному производству. В крупнейшем в России производителе полимеров СИБУРе согласны, что основная проблема вторичной переработки — недостаточный стабильный поток сырья, поэтому важно в первую очередь развивать систему раздельного сбора мусора. В компании подчеркивают, что при соблюдении необходимых технологических условий большинство полимеров можно перерабатывать до десяти раз и более, в случае с ПЭТФ — даже больше. Там напоминают, что, по экспертным оценкам, в ближайшие пять лет российский рынок рециклинга полимерных отходов может вырасти в два—пять раз в зависимости от типа отходов. Сам СИБУР в 2022 году планирует запустить проект по вовлечению 34 тыс. тонн вторичного сырья ежегодно в производство на заводе ПОЛИЭФ в Благовещенске.

В исследовании отмечается, что существенное влияние на сектор вторсырья в 2020 году оказал коронавирус. Хотя по итогам года количество полимерных отходов существенно увеличилось, доступность вторичного сырья снизилась из-за трудностей со сбором и сортировкой мусора. По оценкам, в Европе уровень использования вторичного сырья у многих конвертеров упал до 20%, хотя в соответствии с директивой ЕС коэффициент переработки вторичных пластмасс должен составить 77% к 2025 году и 90% к 2029 году. По оценкам ICIS, для достижения целевых показателей объем собранного сырья необходимо будет увеличивать на 7% в год, но пока темпы снижаются. В СИБУРе считают, что в целом коронавирус не повлиял на тренд использования вторпластиков — скорее последствия пандемии сдвинули вправо инвестиционные планы текущих и потенциальных игроков рынка отходов и вторичной переработки.

Эксперт информационно-аналитического центра RUPEC Александр Собко напоминает, что в первую очередь эффективность вторичной переработки зависит от качества и чистоты сырья, что напрямую определяется тем, на какой стадии (на уровне раздельного сбора или просто с полигона ТБО) берется сырье. Сейчас переработанный ПЭТФ в России используется преимущественно при производстве волокон, говорит эксперт. В будущем, по его словам, ожидается рост химических методов переработки — они дороже, чем механические, но позволят решить все проблемы, связанные с качеством и чистотой сырья, так как в таком случае полимер, по сути, «пересобирается» из молекул мономера.

Ольга Мордюшенко