Посол РФ заявил о готовности Москвы сотрудничать с администрацией Байдена

Контактов с Джо Байденом до его инаугурации у российской стороны не было, но Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Контактов не было. Однако многие внешнеполитические назначенцы в новом правительстве нам хорошо знакомы. Они работали на руководящих постах в предыдущих администрациях»,— сказал Анатолий Антонов в интервью «РИА Новости».

В Москве рассчитывают, что «по мере пересменки» в администрации президента США получится выстроить диалог «по актуальным двусторонним и международным проблемам». «В первую очередь это касается необходимости устранения множества накопившихся "раздражителей" в наших отношениях. Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров. Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона»,— сказал господин Антонов.

Сегодня в Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. По традиции он и вице-президент Камала Харрис произнесли торжественные клятвы у здания Конгресса США на Капитолийском холме.

Как прошла инаугурация — в трансляции на сайте “Ъ”.