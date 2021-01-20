На МКС вновь отказала система получения кислорода

Система получения кислорода «Электрон-ВМ» вышла из строя в российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Это седьмой случай поломки системы за последние три месяца.

«В 15:19 (18:18 мск) прошла информация об отказе "Электрона"»,— сказал российский космонавт Центру управления полетами (цитата по ТАСС).

Через несколько часов работа системы была восстановлена. «Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее систему «Электрон-ВМ» неоднократно отключали из-за сбоев. Также в российском модуле МКС неоднократно фиксировалась утечка воздуха. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допускал, что в феврале 2021 года на МКС может быть отправлен дополнительный запас кислорода.