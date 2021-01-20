Суд Петербурга заблокировал ссылки еще с тремя аниме

Колпинский районный суд Петербурга признал информацию, распространенную на тех сайтах с японскими мультфильмами, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, запрет касается ссылок с аниме «Токийский Гуль», «Эльфийская песнь», «Инуяшики». Речь идет о блокировке нескольких ресурсов.

Ранее подобное решение было вынесено в отношении мультфильма «Тетрадь смерти».

Что касается исков о блокировке ресурсов с еще несколькими анимационными фильмами и песней рэпера Моргенштерна, то они будут рассмотрены в феврале.

Напомним, что запретить несколько аниме и песню Моргенштерна потребовала петербургская прокуратура. Всего было подано пять исков, в них содержатся 49 ссылок. Исковые заявления прокуратуры основаны на заключении специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (АППО).

Подробнее об исках — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».