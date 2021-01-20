Суд в Петербурге признал запрещенными сайты с японскими аниме-мультфильмами

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в интернете на русскоязычном сайте японского аниме-мультфильма «Тетрадь смерти» запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Данное решение было вынесено по итогам заседания в среду, 20 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

При этом отметим, что судом запрещен не сам мультфильм, а лишь сайты, на которых он распространяется без возрастного ценза, из-за чего его могут посмотреть дети.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что запретить несколько японских аниме, а также песню рэпера Моргенштерна в интернете потребовала петербургская прокуратура. По мнению надзорного ведомства, данный контент может стать причиной самоубийств и проявления жестокости среди несовершеннолетних.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».