В ПАО «Трансаммиак» заявили о неисполнении приставами решения суда

Организатор проведения торгов по реализации акций ПАО «Трансаммиак» продолжает принимать заявки потенциальных покупателей, несмотря на решение Центрального районного суда Тольятти. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Центральный районный суд Тольятти своим решением от 12 января 2021 года запретил судебным приставам реализовывать акции компании, которые были арестованы ранее. Суд установил, что реальная стоимость ценных бумаг в 2,5 раза выше, чем установленная на торгах начальная цена в размере 947,8 млн руб. В суде был представлен отчет административного истца «Эванда Холдингс Лимитед», владеющего частью акций ПАО «Трансаммиак». По данным компании, по оценке ООО «Свисс Аппрейзал Раша энд СиАйЭс», стоимость выставленного на торги пакета акций в количестве 5563658 шт. оценивается в 2,57 млрд руб.

По данным ПАО «Трансаммиак», судебный пристав-исполнитель не приостанавливает проведение торгов, ссылаясь на якобы неполучение судебного акта Центрального районного суда Тольятти. В компании отметили, что организатору торгов данный судебный акт отправлен экспресс-почтой, однако он не был доставлен по причине отказа организатора торгов принять уведомление. В ПАО «Трансаммиак» связывают действия пристава-исполнителя с его аффилированностью АО «ОХК «Уралхим», миноритарным акционером «Тольяттиазота», вовлеченным в корпоративный конфликт, который продолжается более десяти лет.

ПАО «Трансаммиак» ранее выступил с официальным заявлением по поводу организации торгов по продаже акций компании, предостерегая потенциальных покупателей о поспешном решении приставов о реализации ценных бумаг. Ценные бумаги акционерного общества были арестованы в апреле 2017 года решением Басманного районного суда Москвы по ходатайству СК РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении собственников «Тольяттиазота» и «Трансаммиака». Помимо активов компании также был наложен арест на все земельные участки, здания и сооружения, принадлежащие акционерному обществу, включая более 1,4 км магистрального аммиакопровода.

Евгений Чернов