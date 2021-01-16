Приставам не дали ускориться

Центральный районный суд Тольятти запретил судебным приставам реализовывать акции ПАО «Трансаммиак», которые были арестованы ранее. Выяснилось, что их реальная стоимость оказалась заниженной в несколько раз. Решение о выставлении ценных бумаг на торги в рамках исполнительного производства представители компании также называли преждевременным. В ближайшее время ожидается рассмотрение кассационных жалоб по делу «Тольяттиазота». Юристы говорят, что решение о продаже с торгов акций «Трасаммиака» изначально было преждевременным.

На реализацию акций ПАО «Трансаммиак» в рамках исполнительного производства установлен запрет решением Центрального районного суда Тольятти. Суд установил, что реальная стоимость ценных бумаг в 2,5 раза выше, чем установленная на торгах начальная цена в размере 947,8 млн руб. В суде был представлен отчет административного истца «Эванда Холдингс Лимитед», владеющего частью акций ПАО «Трансаммиак». По данным компании, по оценке ООО «Свисс Аппрейзал Раша энд СиАйЭс», стоимость выставленного на торги пакета акций в количестве 5563658 шт. оценивается в 2,57 млрд руб.

ПАО «Трансаммиак» ранее выступил с официальным заявлением по поводу организации торгов по продаже акций компании, предостерегая потенциальных покупателей о поспешном решении приставов о реализации ценных бумаг. «Кассационные жалобы участников уголовного судопроизводства на приговор переданы для рассмотрения в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Рассмотрение кассационных жалоб ожидается в ближайшее время. Отмена приговора, как полностью, так и в части удовлетворения гражданских исков, повлечет незаконность проведенных торгов (аукциона) по реализации акций ПАО "Трансаммиак"», – говорится в заявлении компании, осуществляющей эксплуатацию аммиакопровода «Тольятти — Одесса» на территории России.

Акции ПАО «Трансаммиак» были арестованы в апреле 2017 года решением Басманного районного суда Москвы по ходатайству СК РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении собственников «Тольяттиазота» и «Трансаммиака». Помимо активов компании также был наложен арест на все земельные участки, здания и сооружения, принадлежащие акционерному обществу, включая более 1,4 км магистрального аммиакопровода.

Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» на сроки от 8 до 9 лет. Бизнесмены и несколько компаний-гражданских ответчиков обязаны по решению суда выплатить материальный ущерб в пользу АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Тольяттиазот»—всего свыше 87 млрд руб.

Судебный процесс сопровождался различными скандалами. В частности, в ходе суда выяснилось, что электронный документ с обвинительным заключением, судя по свойствам файла, создан «Уралхимом». Как отмечали адвокаты тольяттинского химического завода, суд не принял во внимание тот факт, что продукция подавалась по официальным контрактам и предприятие получило за нее более 65,5 млрд руб. Также, по мнению стороны защиты, был нарушен фундаментальный принцип, согласно которому акционеры не имеют права на продукцию, и вопреки ему «Уралхим» был признан потерпевшим. Как и «Тольяттиазот», который неоднократно отрицал какой-либо ущерб. Само тольяттинское предприятие заявляло, что весь судебный процесс является элементом рейдерского захвата.

В декабре 2019 года стало известно о введении наблюдения в ООО «Томет», которое как и «Трансаммиак» является солидарным ответчиком по уголовному делу «Тольяттиазот» о мошенничестве в особо крупном размере. Руководство предприятия намерено добиваться отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 25 ноября, согласно которому было удовлетворено заявление АО «ОХК «Уралхим» о признании ООО «Томет» банкротом. Суд также постановил включить требование «Уралхима» в размере 87,6 млрд руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди «Томета». Ситуация не обошлась без скандала. Представители «Томета» потребовали в рамках дела о банкротстве временно запретить «Тольяттиазоту» и «Уралхиму» распоряжаться денежными средствами, взысканными с тольяттинской организации. Как утверждают в компании, она является лишь одним из 20 солидарных ответчиков, поэтому с нее должно быть взыскано 4,3 млрд руб., а не вся сумма.

Кроме того, решение о взыскании 87 млрд руб. обжалуется в вышестоящей инстанции. Однако суд отказал в требовании «Томету».

Доктор юридических наук, профессор МГУ Ирина Шиткина отметила, что «приставы не имеют права проводить торги и распоряжаться акциями». «Определение суда подлежит немедленному исполнению. Как это следует из текста судебного акта, принятый судебный акт направлен на защиту от "явной опасности нарушения прав, свобод и законных интересов должника в исполнительном производстве"», – отметила эксперт.

Юрист также уверена, что действия приставов по продаже акций ПАО «Трансаммиак» изначально являлись преждевременными. «Конечно, по моему мнению, проведение торгов до рассмотрения кассационных жалоб на приговор было преждевременным. В российской правовой системе роль кассационных судов весьма значительна. Кассация может отменить состоявшиеся судебные акты при наличии существенных нарушений норм материального и процессуального права, а их в приговоре по делу "Тольяттиазота" более чем достаточно», – заявила госпожа Шиткина.

Евгений Чернов