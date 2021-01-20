«Разоблачения из советского прошлого звучат слишком топорно»

Кремль официально прокомментировал последнее расследование Алексея Навального о якобы дворце Владимира Путина под Геленджиком. По словам Дмитрия Пескова, подобные приемы — это способ собрать деньги с доверчивых граждан. Фильм вышел в YouTube вечером 19 января. За сутки ролик собрал 25 млн просмотров и остается первым на вкладке «тренды». В материале речь, в частности, идет о комплексе резиденций на Черном море стоимостью более 100 млрд руб. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Алексей Навальный набирает популярность на кампании своего осуждения.

Штаб Алексея Навального выпустил масштабное расследование о якобы дворце Владимира Путина в районе села Прасковеевка в Геленджикском районе Краснодарского края. За сутки двухчасовой фильм набрал более 25 млн просмотров, и эта цифра неуклонно растет. Тема стала одной из самых обсуждаемых, в том числе и среди так называемых провластных комментаторов. И, что, наверное, главное — в Кремле это тоже посмотрели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал по этому поводу исчерпывающий комментарий. Он заявил о продолжающейся информационной атаке на главу государства.

Что касается самого расследования, Песков назвал это досужими домыслами.

Те же, кто это сделал, — мошенники, которые хотят таким образом собрать деньги с доверчивых граждан на свою сомнительную деятельность, это лохотрон. Дмитрий Сергеевич, пользуясь, случаем предупредил доверчивых граждан, что не стоит доверять подобным измышлениям.

Пересказывать содержание произведения, наверное, нет смысла. Равно как и пускаться в дискуссию, насколько все это правда или же, действительно, грубая компиляция. Так же не лишне предположить, что все эти миллионы просмотров частично имеют заграничную прописку, тем более, что фильм с английскими субтитрами, не для российского глубинного народа все это.

Этот продукт сделан в первую очередь для того, чтобы очернить Россию в глазах западной аудитории. Ну и, естественно, здесь не обошлось без иностранных разведок. Таковы самые популярные отзывы российских провластных комментаторов.

Но, как бы то ни было, «берлинский пациент» после своего возвращения из Германии, уже третий день находится практически в центре внимания, в том числе и федеральных медиа. Только что его ужасное поведение активно обсуждалось в Государственной думе. Лидеры фракций, особенно системной оппозиции, сочли своим долгом, не стесняясь в выражениях, лично заклеймить иностранного наймита и, естественно, от него отмежеваться.

Затем всеобщее осуждение национал-предателя переместилось в интернет. Ряд популярных молодежных Instagram-блогеров также осудили Алексея Анатольевича за провокацию с целью навлечь на Россию очередные санкции. Пока не хватает только собраний на заводах, фабриках и иных предприятиях, где трудовые коллективы скажут решительное «Нет» продавшемуся гражданину. Возможно, будут и митинги представителей рассерженной общественности.

Теоретически можно поспорить о том, насколько такая реакция является адекватной, хотя бы потому, что все это только подогревает интерес к бывшему «берлинскому пациенту».

В России же уважают страдальцев, жалеют, сопереживают.

А все эти кампании разоблачения из советского прошлого звучат слишком уж топорно. Нет-нет, да и возникает желание сделать наоборот. Тем более, что никаких обвинений, кроме нарушения условного срока, не предъявляется. Сами же говорили: «Гражданин России вправе вернуться на родину». Популярность Алексея Навального растет на кампании его осуждения.