Эксперты МЧС не прогнозируют засуху и дефицит воды летом 2021 года на Кубани

Лето 2021 года ожидается благоприятным для аграриев и фермеров Краснодарского края. Специалисты регионального министерства ГО И ЧС не прогнозируют засуху и дефицит воды. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела краевого ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

По его словам, подробный прогноз делать пока рано, но многолетние наблюдения позволяют делать выводы, что этот год должен быть комфортным. Лето будет жарким, но с дождями.

Господин Колесник отметил, что в январе на Кубани уже выпало до трети месячной нормы осадков, а осадки, которые были ранее, доставили продуктивную влагу в метровый слой почвы. Восстановилась и гидрографическая обстановка, наполняются водохранилища.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2020 году из-за затяжной засухи кубанские города, расположенные на черноморском побережье, испытывают острый дефицит пресной воды. Из-за отсутствия дождей в городах пересохли собственные источники водоснабжения. До критической отметки упал уровень Краснодарского водохранилища, обмелели степные реки.

Однако 18 января 2021 года стало известно, что в результате обильных осадков объем воды в Краснодарском водохранилище увеличился до 486 млн куб. м., что больше по сравнению с июльскими показателями в два раза.

Наталья Решетняк