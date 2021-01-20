ЕСПЧ обязал Россию выплатить подвергнувшимся в полиции пыткам воронежцам 64 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить воронежцу Александру Крамаренко и его семье €64,2 тыс. Об этом сообщил сопровождавший разбирательство фонд «Общественный вердикт». Александру Крамаренко и его сестре присудили выплатить по €19,4 тыс., его отцу и брату — по €12,7 тыс.

Жалоба Александра Крамаренко была коммуницирована в апреле 2017 года. Воронежец рассказал о пытках со стороны сотрудников Центрального РОВД Воронежа и оперативно-розыскной части криминальной полиции главка МВД по Воронежской области. В фонде рассказали, что в 2011 году полицейские доставили в отдел отца, младшего брата и 13-летнюю сестру господина Крамаренко, а его самого в наручниках «завели в гараж РОВД». Сотрудники полиции хотели выяснить, где находится подозреваемый в преступлении брат Александра Крамаренко Дмитрий. «Когда Александр сказал, что живет отдельно со своей семьей, а с братом давно не общался, полицейские сначала его избили, а потом стали пытать током. Крамаренко, который с детства страдает астмой, подумал, что от нового разряда и боли у него не выдержит сердце. Впоследствии пострадавший обратился в правоохранительные органы с жалобой на пытки. Но следствие отказало в возбуждении уголовного дела», — отметили в фонде.

По словам представлявшего Александра Крамаренко адвоката Ольги Гнездиловой, ЕСПЧ счел недоказанным применение пыток электричеством, «поскольку эксперты Воронежского областного бюро СМЭ настаивали, что мелкоточечные повреждения на пальцах не являются следами от тока». При этом суд признал жестокое обращение, так как «власти, отрицая применение электричества, никак не объяснили механизм происхождения этих телесных повреждении». Также, отметили в фонде, суд заключил, что обращение с 13-летнеи сестрой господина Крамаренко, «которую трое полицейских одну посадили в машину и угрожали изнасиловать, достигло "минимального уровня жестокости"». «Сотрудники, которые это делают в Воронеже переходят из одного дела в другое. Одни и те же фамилии. Команда пыток. Но это уже история не для ЕСПЧ», — написала в своем аккаунте в Facebook Ольга Гнездилова.

Александр Прытков