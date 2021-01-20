Экспорт мяса из России в 2020 году вырос на 55%

Экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и составил более 500 тыс. тонн, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

В денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54%, до $860 млн. «Согласно предварительным данным ФТС, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров»,— сообщает «Агроэкспорт».

Возглавляет список крупнейших покупателей российского мяса Китай с долей 37%. Вторую занимает Вьетнам (16%). На третьем месте — Украина (13%). Замыкают пятерку Гонконг и Казахстан.

Отгрузки мяса птицы выросли на 41%, до 285 тыс. тонн в физическом выражении, а также на 32%, до $419 млн в стоимостном. Около 85% объема пришлось на части и субпродукты кур ($355 млн), 12% — на неразделанные тушки кур ($51 млн). Мяса индейки экспортировано на $13 млн — это в 2,1 раза больше показателя 2019 года.

Продажи говядины увеличились в 2,9 раза, до 16 тыс. тонн в натуральном объеме и в 3,3 раза, до $85 млн в денежном. Три четверти экспортированного объема приходилось на обваленное замороженное мясо крупного рогатого скота. Экспорт свинины вырос в 1,9 раза и достиг 187 тыс. тонн в физическом выражении и в два раза, до $324 млн в стоимостном. 22% отгрузок составили свежие и охлажденные туши и полутуши ($70 млн), 18% — замороженные субпродукты ($60 млн).

Увеличение объемов выпуска свинины на 5–6% в 2021 году, ограниченный экспорт и рост затрат на корма грозят производителям этого мяса падением рентабельности. С учетом снижения оптовых цен на 6–8% бизнес небольших и средних компаний может стать убыточным.

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