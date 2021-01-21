Первостатейная взятка

Чебаркульский городской суд приговорил бывшего мэра Сергея Ковригина, обвиняемого в превышении и злоупотреблении полномочиями, а также в получении взятки к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере более 1 млн руб. По данным следствия, мэр незаконно передал частным организациям городские коммунальные сети в аренду за взятку в виде услуг журналиста, писавшего хвалебные статьи о деятельности администрации. Государственный обвинитель просил суд приговорить экс-чиновника к 10 годам колонии строгого режима. Сергей Ковригин свою вину не признал.



Чебаркульский городской суд 20 января вынес приговор бывшему главе города Сергею Ковригину. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,04 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на пять лет. Сергея Ковригина, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в пресс-службе горсуда.

Суд и следствие установили, что в 2016 году глава Чебаркуля склонил своего заместителя к заключению договоров аренды городских сетей и инженерных сооружений с ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). В результате имущество муниципалитета — системы водоснабжения и водоотведения — перешло в пользование организаций для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Мэр за свои незаконные действия и «покровительство по службе» получил от руководителя ЧПВ и ЧПК взятку в размере свыше 52 тыс. руб. в виде «незаконного оказания услуг имущественного характера по исполнению обязательства перед третьими лицами». Речь идет об оплате услуг журналистки, писавшей хвалебные статьи о работе мэра и его администрации. Помимо этого суд установил, что Сергей Ковригин фиктивно трудоустроил журналистку в муниципальное учреждение «с целью избежать материальных затрат на оплату услуг», где она получала зарплату в размере более 65 тыс. руб.

В 2017 году Арбитражный суд Челябинской области по иску прокурора региона признал договоры аренды по передаче муниципальных коммунальных объектов ЧПВ и ЧПК недействительными.

Государственный обвинитель в суде просил назначить экс-чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вопрос об обжаловании будет решен после изучения приговора, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Сергей Ковригин свою вину не признал. Уголовное дело в отношении него следственные органы возбудили в марте 2019 года. Тогда брат мэра Евгений Ковригин заявлял, что обвинения не имеют под собой оснований, а дело «инициировала» команда предыдущего главы города Андрея Орлова, членом которой в том числе была экс-руководитель пресс-службы мэрии Любовь Рудометова, услуги которой, по данным следствия, были оплачены в виде взятки. Госпожа Рудометова ранее в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщала, что это был «банальный заказ на информационное обслуживание», отрицая, что работала в чьих-либо интересах. Руководитель ЧВП и ЧВК Евгений Бородин тогда выступил с видеообращением, в котором заявил, что «взятки не давал». В апреле 2019 года его арестовали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств»). По версии следствия, он не только передал взятку Сергею Ковригину, но и, являясь директором ООО «Чебаркульгорводоканал», присвоил средства организации, перечислив более 1,1 млн руб. на счета компании своего родственника. Вскоре суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, поскольку Евгений Бородин признал вину в даче взятки мэру и заключил соглашение со следствием.

Сергей Ковригин был избран мэром Чебаркуля в декабре 2015 года. Ранее он был заместителем главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. После задержания был отстранен от работы, но формально оставался главой города до истечения срока полномочий в декабре 2019 года.

Юлия Гарипова