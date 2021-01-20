В Сочи, Анапе и Новороссийске запретили проведение акций в поддержку Навального 23 января

Сторонникам Алексея Навального в Сочи, Анапе и Новороссийске отказали в проведении акций в поддержку оппозиционера, запланированные на 23 января, сообщила "Ъ-Кубань" координатор Штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко.

Ранее "Ъ-Кубань" писал, что администрация Краснодара не согласовала проведение в центре города шествия в поддержку Алексея Навального из-за нарушения сроков подачи уведомления.

Как писал "Ъ", Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл рейсом из Берлина. 18 января он был задержан из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля состоится суд по иску ФСИН о замене условного срока на реальный. 19 января Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором идет речь о якобы построенном за 100 млрд руб. комплексе резиденций под Геленджиком. Видео уже посмотрели более 24 млн россиян.

Наталья Решетняк