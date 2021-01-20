Абхазия отказывается выдавать России двоих осужденных за убийство Япончика

Генпрокуратура Абхазии сообщила, что не может выдать России двух граждан республики Астамура Бутбу и Нугзара Папаву, осужденных заочно за убийство в 2009 году в Москве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик).

«Конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «В соответствии с УПК Абхазии и межгосударственным договором, подписанным с Российской Федерацией, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов уголовного дела»,— заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Следственный комитет России определился с исполнителями убийства вора в законе Вячеслава Иванькова. По версии следствия, расправа над криминальным авторитетом — дело рук уроженцев Абхазии Астамура Бутбы и Нугзара Папавы.

Подробности — в материале “Ъ” «В убийстве Япончика появились исполнители».