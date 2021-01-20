Глава избиркома ХМАО переведен в Хабаровский край

Членом избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса на основании предложения ЦИК РФ назначен Денис Кузьменко, возглавлявший избирком Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом “Ъ” в среду, 20 января, сообщил начальник главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края Алексей Сапа.

Вероятнее всего, Денис Кузьменко будет выбран новым председателем, для этого комиссия тайным голосованием должна утвердить его кандидатуру на первом же своем заседании. Претендент с 2015 года возглавлял избирком ХМАО. На эту должность его в свое время предложила «Единая Россия». До этого он работал в департаменте внутренней политики правительства ХМАО. Ранее состоял в Партии российских регионов и «Родине».

Руководивший восемь лет Хабаровским крайизбиркомом Геннадий Накушнов в декабре 2020 года досрочно написал заявление об уходе по собственному желанию — его просьбу удовлетворили 11 января. По информации источника “Ъ” в крайизбиркоме, уходу председателя предшествовала прокурорская проверка. Предмет проверки и ее итоги источнику неизвестны.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Центризбирком РФ обратился в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру Хабаровского края с просьбой проверить деятельность председателя Хабаровского крайизбиркома Геннадия Накушнова. Поводом стала ситуация с избранием в сентябре Дмитрия Приятнова депутатом Хабаровской краевой думы по списку ЛДПР, когда информация о его судимости появилась на сайте краевого избиркома почти месяц спустя. Депутат Приятнов стал представителем краевого парламента в Совете федерации, а после рассмотрения информации о его судимости на заседании ЦИКа сложил с себя полномочия.

В сентябре в Хабаровском крае помимо выборов в Госдуму РФ пройдут и досрочные губернаторские выборы.

Подробнее о том, как ЦИК попросил СКР и прокуратуру проверить деятельность председателя Хабаровского крайизбиркома, читайте в публикации “Ъ”.

Эрнест Филипповский, Хабаровск