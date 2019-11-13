ЦИК пошел в прокуратуру

Центризбирком России обратился в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру Хабаровского края с просьбой проверить деятельность председателя региональной избирательной комиссии Геннадия Накушнова. Поводом стала ситуация с избранием в сентябре Дмитрия Приятнова депутатом Хабаровской краевой думы по списку ЛДПР, а информация о его судимости появилась на сайте краевого избиркома почти месяц спустя. Депутат Приятнов стал представителем краевого парламента в Совете федерации, а после рассмотрения информации о его судимости на заседании ЦИКа полторы недели назад сложил с себя полномочия.

«Вчера мы направили соответствующее представление от Центральной избирательной комиссии в следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и в прокуратуру Хабаровского края для того, чтобы дали оценку тому бездействию, которое, очевидно, в данном случае имеется»,— заявил заместитель главы ЦИКа Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

Речь идет о ситуации с Дмитрием Приятновым, который был избран депутатом Хабаровской краевой думы по списку ЛДПР 8 сентября, а 23 октября депутаты избрали его представителем законодательного собрания края в Совете федерации.

Член ЛДПР Дмитрий Приятнов Фото: Центральный сайт партии ЛДПР

Рекомендуя депутатам краевой думы избрать господина Приятнова своим представителем в СФ, председатель комитета по бюджету и налогам в краевой думе, старший брат губернатора Хабаровского края Вячеслав Фургал называл Дмитрия Приятнова порядочным и честным человеком. «Это достойная кандидатура: производственник, железнодорожник, закончил институт, прошел путь от слесаря до руководителя предприятия. Мне вообще кажется, что это хорошо, когда в Совете федерации больше людей от народа»,— говорил он

30 октября на заседании ЦИКа Николай Булаев сообщил, что на сайте местного избиркома уже после того, как Дмитрий Приятнов был избран депутатом краевой думы, появилась информация о наличии у того погашенной в 2009 году судимости за подделку документов. Глава ЦИКа Элла Памфилова предложила провести служебное расследование. Господин Накушнов признал вину комиссии: «Я понятия не имел, кто такой Приятнов до 23 октября, и заинтересованности никакой у меня не было. Да, есть ошибка в работе аппарата, в работе секретаря комиссии, которому документ был отписан».

На следующий день глава Хабаровского края Сергей Фургал выступил по местному телевидению и заявил, что «если Приятнов приличный человек, он должен сложить с себя полномочия».

Губернатор возмутился «грязной политической историей, которая разыгрывается на глазах у всей страны». В тот же день Дмитрий Приятнов подал заявление о сложении полномочий. «Наше мнение такое: нас ввели в заблуждение. Это халатность или грубая ошибка (Хабаровской.— “Ъ”) избирательной комиссии»,— прокомментировал ситуацию председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр.

Заявление Дмитрия Приятнова о сложении полномочий Совет федерации намеревался рассмотреть на заседании 6 ноября, однако так и не рассмотрел. Следующее заседание СФ состоится 25 ноября этого года.

Никита Прокшин