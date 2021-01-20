Chanel выпустили фотоальбом о часах J12

В начале 2021 года парижский дом Chanel выпустил иллюстрированный альбом о первой часовой иконе XXI века — часах J12. Выпустив первые в истории часы из черной керамики в 2000 году, Chanel произвели революцию в часовой индустрии. Вдохновившись силуэтами яхт знаменитой регаты America`s Cup, креативный директор компании Жак Эллё создал необычный дизайн для наручных механизмов, в котором спортивный облик сочетался с элегантностью и современными материалами, переведя таким образом керамику в категорию ценных материалов. Так J12 стали символом спортивных часов класса люкс.

Альбом «Chanel J12: Eternal Instant» с текстами известного ювелирно-часового журналиста Николя Фулкса — это ретроспектива лучших моделей J12 и знаменитостей, их выбиравших. Это история авангардного видения Chanel в области часового мастерства. И книга эта может стать великолепным подарком для всех, кто интересуется фотоискусством или коллекционирует часы.