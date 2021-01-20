В Самаре разберутся с ситуацией с нехваткой еды в центре «Ты не одна»

Представители центра помощи мамам с детьми, который находится на ул. Ленинградской, 100, в Самаре, пожаловались на нехватку еды для подопечных и попросили о помощи. Свое обращение они разместили в соцсетях. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере» пообещал разобраться в ситуации.

«Мои помощники приедут в центр. Всю необходимую помощь окажем»,– говорится в сообщении.

Речь идет о центре помощи женщинам с детьми в трудной ситуации «Ты не одна». Его представители оказывают поддержку мамам с детьми, которые остались без жилья. Ранее представители центра неоднократно просили помочь с финансами и питанием для подопечных.

Георгий Портнов