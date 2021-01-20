План мероприятий

С 2014 года газета «Коммерсантъ-Прикамье» систематически организует и проводит деловые и светские мероприятия. За прошедшие 7 лет мы провели более 100 встреч разных форматов – круглые столы, пресс-конференции, бизнес-ланчи, светские вечера, Family Day. В 2020 году мы запустили онлайн-конференции и межрегиональные онлайн-марафоны. Предлагаем Вам ознакомиться с планом мероприятий на 2021 год и оформить подписку, чтобы всегда быть в курсе предстоящих встреч.

Рассылка пресс-релизов деловых мероприятий газеты "Коммерсантъ-Прикамье"