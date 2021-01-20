План мероприятий

С 2014 года газета «Коммерсантъ-Прикамье» систематически организует и проводит деловые и светские мероприятия. За прошедшие 7 лет мы провели более 100 встреч разных форматов – круглые столы, пресс-конференции, бизнес-ланчи, светские вечера, Family Day. В 2020 году мы запустили онлайн-конференции и межрегиональные онлайн-марафоны. Предлагаем Вам ознакомиться с планом мероприятий на 2021 год и оформить подписку, чтобы всегда быть в курсе предстоящих встреч.
Рассылка пресс-релизов деловых мероприятий газеты "Коммерсантъ-Прикамье"
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ОНЛАЙНУсловия выживания: анализ бизнес-среды региона в 2020–2021 гг.
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ОНЛАЙНРазвлечения на паузе: необратимая трансформация сферы услуг и культурно-массовых мероприятий
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ОНЛАЙНВиртуальная защита: актуальные способы обезопасить себя и свою информацию в сети
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ОФЛАЙН, светскоеFamily Day
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ОНЛАЙНФинансы (межрегиональный марафон)
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ОНЛАЙНИтоги года 2020: эволюция процессов, бизнеса и общества
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ОНЛАЙНТуристические амбиции: форматы туризма на 2021 год
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ОФЛАЙНХимия во благо: внедрение и реализация экологических программ в промышленности
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ОФЛАЙНЖизненная цифра: как проникли цифровые технологии в нашу жизнь
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ОНЛАЙНБлаготворительность (межрегиональный марафон)
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ОФЛАЙНВопрос в банке: как поменялось отношение к банкам на фоне кризиса
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ОФЛАЙН, светскоеFamily Day
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ОФЛАЙНПермский строй: о болевых точках строительной отрасли в Перми
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ОФЛАЙНОбразование по-взрослому: запрос современного мира на регулярное приобретение новых навыков
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ОФЛАЙНКластер интеллекта. Развитие IT индустрии в регионе
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ОНЛАЙНКадровый голод ЛПК
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ОНЛАЙНЭкология (межрегиональный марафон)
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ОНЛАЙНИнновационные технологи Пермского края: чем гордится край
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ОНЛАЙНМедицина (межрегиональный марафон)
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ОФЛАЙН, светскоеВручение восьмой ежегодной премии «Твердые знаки»
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ОНЛАЙНИтоги года 2021: эволюция процессов, бизнеса и общества