Онлайн-конференция «Итоги года: эволюция процессов, бизнеса и производства»

online-конференция

8 апреля газета «Коммерсантъ-Прикамье» проведет онлайн-конференцию по теме: «Итоги года: эволюция процессов, бизнеса и производства».

Введение карантинных мер и перевод многих бизнес-процессов на удаленный режим потребовали существенных изменений в подходах к управлению и организации деятельности предприятий. Пандемия подтолкнула российские компании перестроить бизнес в сторону цифровизации. Кроме того, ускорила процесс по оптимизации существующих бизнес-моделей путем сокращения издержек, а также открыла новые направления для бизнеса. Что удалось реализовать, с какими проблемами столкнулись предприятия, какие решения помогли сохранить бизнес — обсудят спикеры и участники онлайн-конференции.

В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:

1. COVID-оптимизация: как предприятия организовали работу в 2020 году.

2. Социальная ответственность: трансформация внешних и внутренних программ.

3. Повышение производительности: как в 2020 году предприятия повышали эффективность производства и какие практики сохранятся в будущем.

4. Услуги в помощь: какими услугами могли воспользоваться предприятия для оптимизации бизнес-процессов и что будет актуально в 2021 году.

На мероприятии предполагаются выступления следующих спикеров:

• министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова;

• директора филиала «Уральский» ООО «Свеза лес» Дениса Мальцева;

• директора пермского филиала ПАО «Т ПЛЮС» Сергея Круглякова;

• представителей предприятий региона;

• представителей партнеров мероприятия.

В качестве гостей приглашаются представители промышленности и бизнеса региона, организации, оказывающие поддержку бизнесу, и другие.

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены представители СМИ города Перми.

Онлайн-конференция будет проходить 8 апреля с 11:00 до 12:30 на специальной платформе. За 15 минут до мероприятия, в 10:45, будет открыт доступ для зарегистрированных участников мероприятия.

Просим вас подтвердить свое принципиальное участие до 07.04.2021 по форме внизу страницы. На указанный вами адрес электронной почты за сутки до мероприятия поступит инструкция по подключению к трансляции.

В случае возникновения вопросов и предложений можно обращаться по телефону +7-966-797-64-02 (Наталия Атаманова) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru