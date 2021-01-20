«Газпром нефть» вложит 32 млрд рублей в расширение производства Омского завода смазочных материалов

«Газпром нефть» приступила к строительству комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ, входит в структуру компании). Он будет производить основу для высокотехнологичных синтетических смазочных материалов, которые используются в автомобильной технике и промышленном оборудовании, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 32 млрд руб. Проектная мощность — 220 тыс. т в год.

Строительство, как уточнили в компании, синхронизировано с программой развития Омского НПЗ (дочернее предприятие «Газпром нефти»). В 2021 году на заводе начнет работать установка гидрокрекинга комплекса глубокой переработки нефти, с которой будет поступать сырье.

По данным сайта компании, ОЗСМ выпускает автомобильные, индустриальные, судовые масла, а также смазки и технические жидкости.

Екатерина Лукашевич