Все zoom-zoom

Банк России провел 20 января обсуждение проекта стратегии развития национальной платежной системы (НПС) до 2023 года с представителями объединений участников финансового рынка. Встреча онлайн формально была следующим шагом после того, как различные ассоциации направили в ЦБ свои комментарии в отношении стратегии.

Однако в итоге мероприятие стало просто устной версией предшествующей переписки. Сначала директор департамента НПС ЦБ Алла Бакина сделала доклад, примерно на час, в котором, по сути, пересказала то, что написано в стратегии. Затем участники обсуждения, которые направили комментарии в ЦБ, пересказали свои письма. Тем, кто замечания регулятору не представил, сразу было сказано, что они слова не получат.

В схожем ключе в конце прошлого года проходило онлайн-обсуждение участниками финансового рынка с Банком России инициатив по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. По сути, как такового обсуждения не получилось, скорее регулятор оповестил компании, что планирует делать. Многие вопросы остались за пределами встречи из-за внезапно ухудшившегося качества связи. Аналогичные онлайн-встречи проходили и при обсуждении цифрового рубля.

В результате ограничения из-за пандемии создали очень удобные для ЦБ условия: никто не может обвинить регулятора в том, что он не получил мнение общественности. Банк России регулярно просит высказать замечания и соображения относительно ключевых моментов развития финансового рынка и внимательно слушает предложения поднадзорных на zoom-конференциях. Однако участники рынка при этом почти не получают обратной связи.

Справедливости ради стоит отметить, что в случае со стратегией развития НПС одно из предложенных замечаний было учтено — как сообщили в Банке России, в документ добавлены количественные показатели, по которым можно будет в 2023 году судить о том, достигнуты ли поставленные цели и задачи. Правда, как рассказал один из участников обсуждения, это сделано «достаточно формально и сути не изменило».

Финансовые организации ситуацией явно недовольны, хотя публично пока не протестуют – возможно, рассчитывая на скорое восстановление личного формата общения на фоне старта вакцинации.

Однако традиционная важная встреча руководства ЦБ с представителями банков, которая ежегодно проходит в феврале в пансионате «Бор», в этом году уже запланирована в режиме zoom-конференции. Кому она нужна в таком виде, непонятно. Как сказал один из постоянных участников этих встреч, в «Бор» все ехали ради возможности пообщаться в кулуарах с представителями ЦБ. В Zoom и прочих сервисах онлайн-конференций с кулуарами не очень.