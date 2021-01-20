Условия конкурса по нанесению разметки в Башкирии оценят в УФАС

Уфимское ООО «Магистраль» подало жалобу в республиканское УФАС на условия конкурсной документации по отбору подрядчика нанесения разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения в Башкирии. Конкурс объявило ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ». Начальная максимальная цена контракта установлена в 647,8 млн руб. В эту сумму входят работы по нанесению разметки в текущем и в 2022 году. Источник финансирования — бюджет республики.

В своей жалобе «Магистраль» указала, что заказчик неправомерно включил в критерии оценки наличие у участников конкурса собственного или арендованного производства и оборудования по изготовлению термопластика и краски, установленных техзаданием. По мнению заявителя, это условие является излишним и ограничивает конкуренцию. Для выполнения работ исполнителю достаточно иметь оборудование, материалы и трудовые ресурсы, говорится в жалобе. Кроме того, техзадание не содержит каких-либо требований к термопластику и краске.

«Магистраль» просит УФАС приостановить процедуру закупки, обязать заказчика внести изменения в конкурсную документацию, исключив из нее спорный пункт.

Итоги закупки планируется подвести 2 февраля.

ООО «Магистраль» принадлежит Марселю Муратову. Компания зарегистрирована в Уфе в 2018 году. Занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. За 2019 год чистая прибыль «Магистрали» составила 246 тыс. руб., выручка — 96,69 млн руб.

Влада Шипилова