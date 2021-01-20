Бюджет Нижегородской области на 2020 год исполнен с дефицитом 12,9 млрд рублей

Доходы бюджета Нижегородской области в 2020 году составили 211,5 млрд руб. (+17,8% к уровню 2019 года), по оперативным данным регионального министерства финансов на 1 января. Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 143,4 млрд руб.

Расходы регионального бюджета составили 224,4 млрд руб. Таким образов, дефицит по итогам 2020 года составил 12,9 млрд руб.

В консолидированный бюджет региона (свод бюджетов всех уровней) в 2020 году поступило 249,8 млрд руб. (+16,5% к уровню 2019 года). Расходы превысили доходы на 11,7 млрд руб. и составили 261,5 млрд руб.

Анастасия Еремина