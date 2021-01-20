МВД проверит информацию о чатах в Telegram для найма понятых

Управление собственной безопасности столичного ГУ МВД начало проверку информации о том, что в Москве полицейские нанимают понятых с помощью закрытого чата в Telegram, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Мероприятия начали после публикации “Ъ”.

«Факты, указанные в публикации, будут тщательно проверены. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка»,— сказал представитель МВД.

Ранее, 20 января, “Ъ” сообщил о существовании Telegram-чата, с помощью которого предположительные сотрудники МВД нанимают понятых из числа студентов и желающих подзаработать. Источник “Ъ” затем предоставил скриншоты, из которых следует, что администраторы чата утром 20 января стерли его содержимое.

При этом, пытаясь вычислить канал утечки информации, они сами раскрывают подробности своего сотрудничества с предположительными полицейскими. Например, выезд на оперативное мероприятие на внутреннем сленге называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачет». Так, один из участников чата поинтересовался, есть ли в нем Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов (лица, выступавшие понятыми в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова). «Их уже отчислили»,— ответил другой, отправив ссылку на публикацию «Дождя», где говорится, что понятые в деле Ивана Голунова были подставными.

Подробнее о чатах — в колонке корреспондента “Ъ” «Чат с понятыми».

Никита Королев