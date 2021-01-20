В Красноярске объявили сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Власти Красноярска запустили среди жителей сбор подписей за присвоения почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Для увековечения памяти всех красноярцев, самозабвенно ковавших победу на красноярских заводах и фабриках, мы начинаем сбор подписей в поддержку этого решения»,— цитирует пресс-служба мэрии слова главы города Сергея Еремина.

В годы Великой Отечественной войны на территории Красноярска было развернуто производство военной продукции. Тогда город принял оборудование 29 заводов, фабрик, а также их рабочих.

По данным мэрии, в тот период общее количество предприятий возросло с 44 до 59.

В прошлом году звание «Город трудовой доблести» получили пять сибирских городов — Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, и Томск.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об учреждении звания в марте 2020 года. Предложения о присвоении городам этого звания граждане и общественные организации подавали в органы местного самоуправления. В итоге заявки о получении такого статуса поступили от 28 городов страны. В поддержку заявок жители также собрали многочисленные подписи.

Юлия Сасевич