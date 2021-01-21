У «Челси» зашатался тренер

Проигрыш — 0:2 — «Лестеру» усугубил похожую на кризисную ситуацию в лондонском «Челси». Принадлежащий Роману Абрамовичу клуб, потратив в рамках летнего трансферного окна на усиление состава больше всех денег, опустился в середину таблицы чемпионата Англии, а различные источники утверждают, что его главному тренеру Фрэнку Лэмпарду уже ищут замену. Одним из претендентов на эту должность является знаменитый в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко, но некоторые ресурсы считают, что приоритетным вариантом для «Челси» является немецкий специалист.

Матчу «Лестера» с «Челси» повышенное внимание уделили все ведущие британские медиаресурсы — по вполне понятным причинам. И основной из них был не тот факт, что хозяева благодаря довольно убедительной победе, по крайней мере на сутки — до состоявшейся в среду поздно ночью по московскому времени встречи лидировавшего перед туром «Манчестер Юнайтед» с «Фулхемом», взобрались на верхнюю строчку в турнирной таблице. Интерес скорее вызывали проигравшие.

Осечка в игре с «Лестером» усугубила очень похожую на кризисную ситуацию в «Челси».

Это было уже пятое поражение лондонцев в минувших восьми турах — при двух выигрышах и ничьей с не относящейся к элите «Астон Виллой». Понесенные под занавес 2020-го и в январе 2021 года потери опустили «Челси» уже на восьмое место (причем по итогам матчей во вторник команда могла оказаться еще ниже). Отставание от того же «Лестера» достигло девяти баллов, а если брать потерянные очки, то «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» еще дальше. И этот расклад совершенно не соответствует ожиданиям, которые связывали с «Челси».

Предыдущий чемпионат, первый под руководством имевшего минимальный тренерский опыт Фрэнка Лэмпарда, клуб, которым владеет российский предприниматель Роман Абрамович, завершил на четвертой позиции, отдав бронзу имевшему столько же очков «Манчестер Юнайтед» лишь из-за худших дополнительных показателей. А селекционная кампания, проведенная вслед за этим «Челси», намекала на грядущий прорыв.

В рамках летнего трансферного окна практически все представители «большой пятерки» из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, вели себя чрезвычайно тихо. «Челси» был исключением. На новичков клуб, по данным Transfermarkt, потратил €247,2 млн — на €84 млн больше, чем второй в рейтинге наиболее щедрых команд «Манчестер Сити». Отряд новобранцев был солидным и включал много футболистов с громкими именами и отличной репутацией, вроде Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы, Бена Чилуэлла, Маланга Сарра, Эдуара Менди.

Между тем никакого рывка так и не получилось.

Напротив, «Челси» нынешней зимой выглядит гораздо хуже, чем выглядел до своих инвестиций, а об эффективности его свежих приобретений неплохо рассказывает статистика этих футболистов.

Кай Хаверц и Хаким Зиеш, призванные добавить остроты и креативности средней линии и атаке, забили в чемпионате страны по одному голу, Тимо Вернер, взятый на бомбардирскую роль,— четыре, но в последний раз отличился в начале ноября.

Нет ничего странного, что в начале этого года в список актуальных спортивных тем вошло будущее в «Челси» Фрэнка Лэмпарда, явно не справляющегося с задачами. О том, что тренеру грозит увольнение, сообщил целый ряд источников. После поражения от «Лестера» Лэмпард, комментируя свои перспективы, ограничился заявлением о том, что «это в любом случае не его решение». «Есть вещи, которые ты не можешь контролировать»,— добавил он. Он также признал, что «серьезно озабочен» сегодняшней формой команды, впрочем дав понять, что надеется на ее улучшение, как и на то, что происходящее «послужит уроком» для футболистов.

Однако букмекерские конторы продолжают активно принимать ставки на исход конкурса за право стать преемником Лэмпарда.

Paddy Power, как и большинство других, считает претендентом номер один на должность Андрея Шевченко. Про этого знаменитого в прошлом украинского форварда, обладателя «Золотого мяча», выступавшего за «Челси» с 2006 по 2009 год, различные источники писали, что ему симпатизирует лично Роман Абрамович.

Но The Athletic убежден, что менеджмент клуба склоняется к кандидатуре немецкого тренера. Такое назначение, по его мнению, поможет лучше раскрыться в «Челси» многообещающим представителям Германии Тимо Вернеру и Каю Хаверцу, которые, как предполагалось, должны превратиться в ключевых для команды персонажей.

Кроме того, менеджеры ориентируются на успехи «Ливерпуля»: его возглавляет немецкий специалист Юрген Клопп.

Соотечественники Клоппа присутствуют в букмекерском шорт-листе. Выше всех из них в нем располагаются недавно уволенный из ПСЖ Томас Тухель и в данный момент работающий с «Лейпцигом» Юлиан Нагельсман.

Помимо вышеназванных наставников в списках можно обнаружить еще примерно полдюжины известных тренеров — как свободных, так и имеющих контрактные обязательства. Скажем, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс, Дидье Дешам, Рафаэль Бенитес.

Алексей Доспехов