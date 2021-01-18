Нули в пользу конкуренции

В центральном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», занимающий на данный момент первое место, на выезде встречался с одним из своих преследователей «Ливерпулем». Упорная, но довольно блеклая игра завершилась нулевой ничьей, которая позволила МЮ сохранить лидерство в турнире.

Этот матч считался главным событием не только очередного тура английского чемпионата, но и, пожалуй, всего европейского футбольного уикенда. Причем подошли к нему соперники с разным настроением. Еще четыре тура назад «Ливерпуль» лидировал, опережая «Манчестер Юнайтед» на два очка. Однако в трех матчах чемпионата Англии, сыгранных после Рождества, действующий победитель добился лишь двух ничьих, в то время как МЮ за этот период провел четыре встречи, из которых три выиграл и одну завершил вничью. Таким образом, манчестерский клуб, еще сравнительно недавно выглядевший очень нестабильным и в начале октября разгромленный «Тоттенхемом» со счетом 1:6, неожиданно вышел в лидеры.

Все это, как и ожидалось, не помешало «Ливерпулю» на Anfield с первых же минут завладеть инициативой и приступить к осаде ворот гостей. Довольно опасно били Эндрю Робертсон и Роберту Фирмину, правда, «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, отметился очень хорошим ударом Бруну Фернандеша со штрафного, когда мяч пролетел рядом с девяткой ворот Алиссона. В целом «Ливерпуль» владел мячом гораздо чаще и выглядел убедительнее, однако остроты в завершающей стадии атаки ему все-таки не хватало. Единственный удар в створ ворот до перерыва нанес Фирмину, который минут за десять до конца первого тайма принял удачную передачу от Мохамеда Салаха. Для матча с такой яркой вывеской этого было явно маловато.

Во втором тайме все продолжалось в том же духе. Было много борьбы в центре поля и на подступах к штрафным, обе команды владели мячом ровно до тех пор, пока не наступал момент, когда требовалось предпринять что-то экстраординарное. Лишь через час после начала матча «Ливерпуль» заработал два подряд по-настоящему опасных момента. Сначала Фирмину едва не достал передачу Робертсона с левого фланга, однако Гарри Магуайр помешал нападающему хозяев в самый последний момент. А затем Мохамед Салах оказался на ударной позиции в центре штрафной «Манчестер Юнайтед», но не сумел точно пробить в окружении двух защитников.

Кульминация, правда, наступила чуть позже, когда уже гости создали два голевых момента. Но Алиссон отвел обе угрозы — и от Бруну Фернандеша, и от Поля Погба, который находился в убойной позиции, но ударил прямо в бразильского вратаря «Ливерпуля». Голкипер МЮ Давид де Хеа тоже был безупречен, когда в прыжке отразил мяч после удара Тьяго Алькантара.

В итоге ничья — 0:0, которая по набранным очкам оставила в лидерах «Манчестер Юнайтед», ожидаемо пытавшийся играть от обороны и выполнивший свою задачу-минимум. Но это, конечно, не означает, что именно МЮ является основным фаворитом в гонке за чемпионство. Ведь по потерянным очкам на расстоянии не более четырех баллов от него находятся сразу шесть команд — «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхем», «Эвертон» и «Астон Вилла». А это говорит о том, что нынешний розыгрыш АПЛ будет продолжаться в условиях повышенной конкуренции. Пусть даже отдельные матчи с участием команд из лидирующей группы получаются скучноватыми.

Евгений Федяков