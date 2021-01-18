Нули в пользу конкуренции

В центральном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», занимающий на данный момент первое место, на выезде встречался с одним из своих преследователей «Ливерпулем». Упорная, но довольно блеклая игра завершилась нулевой ничьей, которая позволила МЮ сохранить лидерство в турнире.
Этот матч считался главным событием не только очередного тура английского чемпионата, но и, пожалуй, всего европейского футбольного уикенда. Причем подошли к нему соперники с разным настроением. Еще четыре тура назад «Ливерпуль» лидировал, опережая «Манчестер Юнайтед» на два очка. Однако в трех матчах чемпионата Англии, сыгранных после Рождества, действующий победитель добился лишь двух ничьих, в то время как МЮ за этот период провел четыре встречи, из которых три выиграл и одну завершил вничью. Таким образом, манчестерский клуб, еще сравнительно недавно выглядевший очень нестабильным и в начале октября разгромленный «Тоттенхемом» со счетом 1:6, неожиданно вышел в лидеры.
Все это, как и ожидалось, не помешало «Ливерпулю» на Anfield с первых же минут завладеть инициативой и приступить к осаде ворот гостей. Довольно опасно били Эндрю Робертсон и Роберту Фирмину, правда, «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, отметился очень хорошим ударом Бруну Фернандеша со штрафного, когда мяч пролетел рядом с девяткой ворот Алиссона. В целом «Ливерпуль» владел мячом гораздо чаще и выглядел убедительнее, однако остроты в завершающей стадии атаки ему все-таки не хватало. Единственный удар в створ ворот до перерыва нанес Фирмину, который минут за десять до конца первого тайма принял удачную передачу от Мохамеда Салаха. Для матча с такой яркой вывеской этого было явно маловато.
Во втором тайме все продолжалось в том же духе. Было много борьбы в центре поля и на подступах к штрафным, обе команды владели мячом ровно до тех пор, пока не наступал момент, когда требовалось предпринять что-то экстраординарное. Лишь через час после начала матча «Ливерпуль» заработал два подряд по-настоящему опасных момента. Сначала Фирмину едва не достал передачу Робертсона с левого фланга, однако Гарри Магуайр помешал нападающему хозяев в самый последний момент. А затем Мохамед Салах оказался на ударной позиции в центре штрафной «Манчестер Юнайтед», но не сумел точно пробить в окружении двух защитников.
Кульминация, правда, наступила чуть позже, когда уже гости создали два голевых момента. Но Алиссон отвел обе угрозы — и от Бруну Фернандеша, и от Поля Погба, который находился в убойной позиции, но ударил прямо в бразильского вратаря «Ливерпуля». Голкипер МЮ Давид де Хеа тоже был безупречен, когда в прыжке отразил мяч после удара Тьяго Алькантара.
В итоге ничья — 0:0, которая по набранным очкам оставила в лидерах «Манчестер Юнайтед», ожидаемо пытавшийся играть от обороны и выполнивший свою задачу-минимум. Но это, конечно, не означает, что именно МЮ является основным фаворитом в гонке за чемпионство. Ведь по потерянным очкам на расстоянии не более четырех баллов от него находятся сразу шесть команд — «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхем», «Эвертон» и «Астон Вилла». А это говорит о том, что нынешний розыгрыш АПЛ будет продолжаться в условиях повышенной конкуренции. Пусть даже отдельные матчи с участием команд из лидирующей группы получаются скучноватыми.
Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
19-й тур. «Фулхем»—«Челси» 0:1 (Маунт, 78). «Лестер»—«Саутгемптон» 2:0 (Мэддисон, 37; Барнс, 90+5). «Шеффилд»—«Тоттенхем» 1:3 (Макголдрик, 59 — Орье, 5; Кейн, 40; Н'Домбеле, 62). «Ливерпуль»—«Манчестер Юнайтед» 0:0. Положение команд. 1. «Манчестер Юнайтед» — 37 очков (после 18 матчей). 2. «Лестер» — 35 (18). 3. «Ливерпуль» — 34 (18). 4. «Тоттенхем» — 33 (18). 5. «Манчестер Сити» — 32 (16). 6. «Эвертон» — 32 (17). 7. «Челси» — 29 (18).
Чемпионат Германии
16-й тур. «Унион»—«Байер» 1:0 (Тойхерт, 88). «Вольфсбург»—«Лейпциг» 2:2 (Вегорст, 22; Штеффен, 34 — Мукиэле, 4; Орбан, 54). «Боруссия» (Дортмунд)—«Майнц» 1:1 (Мёнье, 73 — Эцтунали, 57). «Бавария»—«Фрайбург» 2:1 (Левандовский, 7; Мюллер, 74 — Петерсен, 62). Положение команд. 1. «Бавария» — 36 очков. 2. «Лейпциг» — 32. 3. «Байер» — 29. 4. «Боруссия» (Д) — 29. 5. «Унион» — 28. 6. «Вольфсбург» — 26.
Чемпионат Италии
18-й тур. «Лацио»—«Рома» 3:0 (Иммобиле, 14; Луис Альберто, 23, 67). «Наполи»—«Фиорентина» 6:0 (Инсинье, 5, 72 (пен.); Демме, 36; Лосано, 38; Зелиньский, 45; Политано, 89). «Аталанта»—«Дженоа» 0:0. Положение команд. 1. «Милан» — 40 очков (после 17 матчей). 2. «Интер» — 37 (17). 3. «Наполи» — 34 (17). 4. «Рома» — 34. 5. «Ювентус» — 33 (16). 6. «Аталанта» — 32 (16). 7. «Лацио» — 31.
Чемпионат Франции
20-й тур. «Монпелье»—«Монако» 2:3 (Ваи, 64; Делор, 69 — Фолланд, 24; Бен-Йеддер, 35, 61 (пен.)). «Марсель»—«Ним» 1:2 (Бенедетто, 85 — Элиассон, 55, 58). «Анже»—ПСЖ 0:1 (Кюрзава, 70). «Брест»—«Ренн» 1:2 (Онора, 4 — Буриго, 7; Гренье, 77 (пен.)). «Лилль»—«Реймс» 2:1 (Бамба, 48; Дэвид, 90+1 — Зенели, 36). Положение команд. 1. ПСЖ — 42 очка. 2. «Лилль» — 42. 3. «Лион» — 40 (после 19 матчей). 4. «Монако» — 36. 5. «Ренн» — 36. 6. «Марсель» — 32 (18).