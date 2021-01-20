Троллейбусы из Москвы в Нижний Новгород доставит «Приоритет» за 3 млн рублей

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» в ходе аукциона определило подрядчика для перевозки 40 троллейбусов, подаренных Нижнему Новгороду Москвой. Контракт планируется заключить с ООО «Приоритет». Компания запросила за свои услуги чуть более 3 млн руб. при начальной (максимальной) стоимости 4,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Найти подрядчика для доставки транспорта удалось с третьего раза: первая закупка была признана несостоявшейся. В ходе второго аукциона был заключен контракт с ООО «Негабарит-транс», но услуга так и не была оказана, и заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

Анастасия Еремина