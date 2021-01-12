Нижний Новгород в третий раз ищет подрядчика для перевозки троллейбусов из Москвы

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) объявило третий аукцион по выбору подрядчика для транспортировки 40 троллейбусов, подаренных Нижнему Новгороду Москвой. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Первый аукцион был объявлен в октябре 2020 года, начальная стоимость контракта составляла 4,8 млн руб. Тогда закупка не состоялась – единственная поступившая заявка оказалась не соответствующей требованиям. Второй аукцион прошел в ноябре, контракт заключили с ООО «Негабарит-транс» на сумму 2 млн руб. Однако транспорт так и не доставили, и заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

Как ранее сообщалось, всего в 2020 году Москва подарила Нижнему Новгороду 70 списанных троллейбусов. Первую партию из 30 автомобилей НЭТ получил еще в июле.

Анастасия Еремина