Утильсбору добавят новые проценты

Цены на автомобили в России вскоре могут вырасти — это произойдет из-за повышения утилизационного сбора, прогнозируют опрошенные “Ъ FM” игроки рынка. Увеличить базовую ставку сразу на 25% предложил Минпромторг, она составит 25 тыс. руб. Итоговая сумма сбора зависит от коэффициента, который применяется для конкретного автомобиля. Тем, кто локализовал производство, предоставят субсидии.

По данным Росстата, иномарки за прошлый год подорожали на 10%. Дилеры не раз признавали, что цены на машины в этом году продолжат расти из-за падения курса рубля. И с повышением утильсбора стоимость авто поднимается еще выше, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Это называется сбор, на самом деле это налог, не платить его нельзя, совершенно очевидно. Если что-то нельзя не платить, то это что-то в любом случае будет переложено на потребителя. Собственно говоря, если налог повышается в рамках утильсбора на 25%, ровно на столько вырастут цены автомобилей. Я думаю, что, как всегда, все будет зависеть конкретно от марки, модели, но, тем не менее, дополнительный налог оптимизма не добавляет. Наверное, если кто-то и уйдет, то только те, кто себя и так очень плохо чувствовал на российском рынке, но то, что это ни в одного игрока автомобильного рынка не вселяет дополнительного оптимизма, я вам могу сказать совершенно определенно».

Опасность повышения утильсбора также в том, что премиальных автомобилей, которые собирают не на территории России, в страну станут завозить меньше, поскольку на них цена вырастет значительнее, отмечает региональный директор сети автосалонов Fresh Auto Андрей Скрипский: «Риск один — просто матричная линейка уменьшится. Продаются те по большей части автомобили, которые собираются у нас, но у нас в основном ширпотреб. Все нишевые автомобили везутся из-за рубежа — кабриолеты, универсалы, редкие комплектации. И повышение утильсбора — это дополнительная преграда. В принципе, каждый год у нас все больше и больше доля всяких налогов и сборов в автомобиле. То есть это последовательная политика государства, она продолжается уже больше 20 лет, по сути».

В Минпромторге объясняют, что доля утильсбора в стоимости ввозимых автомобилей не превышает 5%, а значит, существенного подорожания машин ждать не стоит. Так оправданы ли опасения дилеров? Партнер отраслевого аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет, что цены на автомобили действительно вырастут, но не так заметно. Другая проблема в том, что автобизнес перестанет развиваться. «Напрямую утилизационный сбор влияет только на те машины, которые ввозятся сюда по прямому импорту. Что касается 25%, сейчас средняя ставка — около 100 тыс., соответственно, будет 125 тыс. То есть, условно говоря, это стоимость бюджетной машины плюс 25 тыс., и чем больше объем двигателя, тем больше. Можно говорить, что для премиальных автомобилей это будет совсем небольшая, незначительная сумма.

Противность этой ситуации в чем? Что декларировали неизменность условий работы, а они меняются, и уже не первый раз.

В прошлом году подняли, в этом году поднимают утилизационный сбор, к тому же объявляют, что будут меняться условия выдачи промсубсидий в зависимости от новой балльной системы. Так что, в общем, не так важно, насколько повысится стоимость автомобиля, а она повысится. Нарушаются правила игры, причем нарушаются каждый раз без объяснений. Видимо, у Минпромторга есть некий план по увеличению налоговой базы, объяснить иначе нечем, потому что к утилизации сбор отношения не имеет. В любом случае это напрягает сильно инвесторов, и я не хочу сказать, что новые не приходят. Но те, кто уже сидит здесь, работает, никуда не денутся, они связаны по рукам и ногам, потому что уже все сюда вложились. Но то, что они не будут в нашей стране развивать какие-то производства, не будут дополнительно инвестировать, понятно»,— резюмирует Моржаретто.

Из-за постоянного роста цен на автомобили и возникшего в прошлом году дефицита новых машин на фоне пандемии россияне переориентировались на вторичный рынок. Так, по данным “Ъ”, он вырос за год почти на 2%, тогда как сегмент продаж новых авто упал на 9%.

Глеб Силко