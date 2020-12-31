Honda попрощается с российским рынком

Honda оставит на российском рынке только мотоциклы. Японский автоконцерн перестанет продавать автомобили в стране в 2022 году, но продолжит обслуживать машины, купленные в России. В компании объяснили это выбором новой стратегии из-за изменений в автопромышленности. Что заставляет бренды покидать российский рынок? И какие игроки могут последовать примеру Honda? Об этом — Илья Сизов.

За последние пять лет с российского рынка ушли как минимум три крупных автобренда. Некоторые, как Chevrolet и Opel, успели вернуть в продажу отдельные модели. А вот Ford вовсе перестал поставлять легковые машины. Уход Honda с рынка был предсказуемым, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. В России японцы не производятся, а значит, цены привязаны к курсу рубля. Бренды, которые не обзавелись своими заводами в стране, наверняка последуют за Honda, продолжает Владимир Попов:

«Если внимательно посмотреть на все те компании, которые являются продающими на российском рынке автомобилей, но не имеющие серьезной базы и производства, мне кажется, что судьба их будет достаточно сложной. Понятно, как дела будут идти у корейцев — они инвестировали — Kia, Hyundai — огромные деньги в заводы. У Volkswagen Group фактически российская сборка — Калуга, Нижний. Что касается компаний без надежной производственной базы, участь их в следующем году будет незавидной».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за неполный год Honda продала в России чуть меньше 1,5 тыс. машин и всего 79 из них в ноябре. Продажи в этом году сократились на 15%. Показатели Infiniti просели на 49%, Mitsubishi — на 30%, Land Rover — на 27%. Брендам, чьи продажи падают, все сложнее оставаться на рынке, отмечает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Проблемы возникают в частности у тех, кто не готов вкладываться в снижение цены.

«Рынок был у нас под 3 млн когда-то, сейчас он в 2 раза меньше. Рынка на всех не хватает.

У кого объемы маленькие, у кого идет сокращение, тем крайне сложно удерживаться на нем. Mitsubishi с модельным рядом тяжело, у Nissan тяжело. У французов, Peugeot и Citroen, есть модельный ряд, три-четыре модели, цена которых 2 млн и выше. Если есть сопоставимые конкурентные модели по цене 1,5-1,8 млн, люди будут выбирать эти автомобили. В массовом сегменте очень тяжело конкурировать»,— пояснил Целиков.

Есть бренды, которые не ушли с российского рынка, но сократили свои линейки. Из продажи исчезли Mazda-3, по две модели Datsun и Haval. Авторынок надеялся отыграть потери, которые принес весенний локдаун. Да и в Ассоциации европейского бизнеса отмечали, что за осень продажи подросли на несколько процентов. Но по итогам года рынок все равно потеряет 8-10%. И для позитивных прогнозов на 2021-й оснований нет, считает автоэксперт Денис Смольянов:

«Я не уверен, если честно, что мы достигли дна, чтобы нам начать оправляться от этого. Я думаю, что следующий год будет хуже, чем этот, в плане продаж автомобилей, потому что для позитивного настроя мы должны иметь все-таки фундаментальные причины — это общий рост экономики. Я общался с дилерами. Если мы наблюдали всплеск продаж автомобилей в начале осени, сейчас многие жалуются на то, что продажи практически встали. Хотя традиционно все были уверены, что в декабре продажи будут идти очень здорово».

На продажи не может не повлиять ожидаемое повышение цен. В агентстве «Автостат» считают, что машины в следующем году подорожают на 12%. Как говорят собеседники “Ъ FM”, переписать ценники дилеров заставят курс рубля, недостаточные поставки и утилизационный сбор — Минпромторг планирует поднять его сразу на треть.