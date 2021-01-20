В Тамбове не состоялись выборы мэра

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Тамбова признан несостоявшимся, сообщили в гордуме.

Конкурсная комиссия отобрала двух финалистов, однако один из них снял свою кандидатуру сразу после регистрации. По закону гордума должна выбирать мэра минимум из двух человек.

В конкурсе принимали участие семь претендентов. В финал вышли мэр Котовска, бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия») и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Господин Толмачев сразу отказался от участия.

“Ъ” ранее писал, что конкурс может быть признан несостоявшимся и в кресле градоначальника останется временно исполняющий обязанности мэра Максим Косенков («Родина»), который не имеет права участвовать в выборах из-за уголовного прошлого. Господин Косенков был назначен врио мэра в конце прошлого года после победы «Родины» на выборах в гордуму. Партия заняла 24 из 34 мест.

Сергей Толмачев, Воронеж