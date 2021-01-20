Странные возлюбленные

«Ванда/Вижн» — первый проект компании после достаточно давно вышедшего блокбастера «Человек-Паук: Вдали от дома». В таком перерыве, как нетрудно догадаться, виновата пандемия. На этот раз перед нами не типичная супергероика, а эксперимент над формой и жанром — сериал начинается как пародия на традиционные американские ситкомы. Главные (супер)герои — это уже знакомые фанатам Marvel лица, Алая Ведьма и Вижн (Элизабет Олсен и Пол Беттани соответственно). Специально для «Коммерсантъ Стиль» в отсылках и особенностях чуть ли не идеальной стилизации разбирался киножурналист Дмитрий Барченков.

Ванда и Вижн

У странных возлюбленных — мутантши и человекоподобного андроида — в рамках киновселенной Marvel не было своих сольных фильмов. С Вандой (она же Алая Ведьма) мы мельком познакомились в сцене после титров (один из любимых приемов студии) ленты «Первый Мститель: Зимний солдат», там она предстала вместе с братом, мутантом Ртутью (Аарон Тейлор-Джонсон). Полноценное появление героини состоялось в эпике «Мстители: Эра Альтрона», где ее брат был убит, а Ведьма выбралась, но с жуткой психологической травмой. В том же блокбастере виртуальный помощник Тони Старка/Железного человека (того что «гений, миллиардер, плейбой, филантроп») был наделен космическим камнем и превратился в «живого» Вижна. Камень, к слову, позже использует Танос, чтобы стереть половину всего живого — злодей в «Войне бесконечности» вытащит артефакт из головы Вижна, и герой погибнет.

Фото: Marvel / Disney+

Но перед этим робот успеет внезапно для себя влюбиться в Ванду, а она после всех перипетий партнера отпускать не захочет. Вот отсюда и стартует сериал «Ванда/Вижн», но не в привычном жанре супергеройского блокбастера, а неожиданно в формате традиционных телешоу, в котором погибший Вижн живет с Вандой как ни в чем не бывало. По всей видимости, перед зрителем открывается мир, придуманный героиней, которая не смогла принять смерть возлюбленного. Смена жанров произойдет, по словам создателей, уже на рубеже 3-4 серии, но пока они предлагают путешествие по истории американского ТВ.

«Моя жена меня приворожила»

Первый эпизод — это вольный перепев «Шоу Дика Ван Дайка». Сериал-обладатель 15 (!) премий «Эмми» выходил на телевидении с 1961-го по 1966-й и рассказывал про сценариста Роба (его и сыграл Дик Ван Дайк) и его жену Лору (Мэри Тайлер Мур). Комические ситуации в основном происходили тогда, когда Роб пытался примирить работу и семейный быт.

Marvel / Disney+

Вторая серия обращается к не менее известному американскому ситкому — «Моя жена меня приворожила». Нам, кстати, проект может быть знаком, скорее, по киноремейку «Колдунья» с Николь Кидман и Уиллом Феррелом, фильм вышел в 2005-м году. Центральный персонажи — вновь семейная пара, где у нее есть магические способности, а он даже о них не догадывается. Оригинальный сериал выходил несколько позже «Шоу Дика Ван Дайка», с 1964-го по 1972-й и продержался без малого 8 сезонов.

Создатели «Ванда/Вижн» работают с обоими «артефактами» ТВ. Нельзя не поразиться точным и бережным воссозданием атмосферы ситкомов. Авторы переделывают под себя открывающие титры культовых проектов (каждый из эпизодов знакомит нас с новыми), где вместо сценариста Роба, например, Вижн, а в роли Колдуньи — Ванда. Одевают героев в классические костюм-тройку и домашнее платье. Копируют шутки, соединяя их с высмеиванием персонажей Marvel. В одной из сцен в голову Вижна летят тарелки. Это, вроде бы, в рамках формата просто смешно, но еще и напоминает зрителю, что герой состоит из прочнейшего материала вибраниума, разрушить который удалось лишь Таносу. Основным формалистским приемом авторы выбирают черно-белую палитру. Она в определенный момент будет начинать окрашиваться.

Фото: Marvel / Disney+

Прямо как в не менее знаменитом (и тоже заигрывающем с американским телевидением) фильме «Плезантвиль» с Тоби Магуайром и Риз Уизерспун, где их персонажи с помощью волшебного пульта оказывались внутри черно-белого сериала. Есть здесь и заигрывание с рекламной традицией. Ролики-вставки действительно напоминают рекламу из прошлого. Подвох вскрывают лишь компании-производители рекламируемых товаров: «Старк Индастрис» и «Гидра», названия далеко не последние во вселенной Marvel. И, наконец, чтобы довершить ситком-праздник, создатели использовали, как это принято в жанре, настоящих телезрителей. Бэкстейдж-фото со съемок доказывают, что закадровый смех, который мы слышим во время просмотра первых эпизодов «Ванды/Вижна», — это не наложенный звуковой эффект, а реальные эмоции зрителей.

Взгляд в будущее

С учетом вышедших серий «Ванда/Вижн» выглядит как идеальная стилизация, мастерски придуманный экскурс в историю американского ситкома, к которому примешивается чувство тревоги. Оно возникает из-за ломающих жанр напряженных моментов, в которых Ванда, собственно, потихоньку вспоминает реальность, и из-за осознания, что не весь сериал будет таким — веселой и очень милой костюмной комедией, каких сегодня почти нигде не делают, — и совсем скоро превратится в уже знакомый фанатам супергеройский экшн. Но плохого в этом ничего нет. В пандемийный год мы истосковались по уже тысячу раз отложенным блокбастерам (жертвами кинопроката пали как минимум «Черная вдова» и «Вечные», а за ними на потом переехали и следующие проекты комикс-гиганта), ждем и надеемся, что после терапевтической поездки в прошлое, которую «Ванда/Вижн» и предлагает, мы вновь окажемся в кинотеатральных декорациях борьбы со всемирным злом.

Но не только для зрителей премьера «Ванда/Вижна» — событие знаковое. Это первый сериал Marvel, который полноценно вписывается в ряд их кинотеатральных блокбастеров. Предыдущие телепроекты (будь то «Агенты "Щ.И.Т."» или «Агент Картер») были факультативными, лишь дополнением к происходящему, например, в «Мстителях». Теперь же, чтобы в полноте включаться в происходящее во вселенной Marvel, важно погружаться и в их стриминговый контент — вскоре на Disney+ выйдут шпионский триллер «Сокол и Зимний Солдат» и фантастический экшн «Локи». А значит есть вероятность, что буквально через пару лет диснеевская платформа сможет потягаться и с тем же Netflix.