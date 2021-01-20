Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся

Партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина приняли решение объединиться, сообщил господин Миронов. Объединенная партия будет называться «Справедливая Россия — За правду». Соответствующее соглашение могут подписать до конца недели.

«После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних двух лет, принято принципиальное решение, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий — это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду"»,— сказал господин Миронов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Миронов отметил, что видит себя в качестве председателя и рассчитывает на поддержку такого решения. «Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя. Что касается названия партии — будет длинное название. Короткое будет с большой долей вероятности звучать "Справедливая Россия — За правду"»,— сообщил он.

Лидер «Справедливой России» не отрицает планы партии участвовать в следующих выборах в нижнюю палату парламента. «Конечно, мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное <...> Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил»,— отметил он.

Вместе с тем, первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов уточнил, что 21 января будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. «И я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание»,— сказал он.

В декабре источники “Ъ” сообщали, что представители СР ведут переговоры об объединении с двумя партиями: «За правду» и «ПатриотыРоссии». По словам источников “Ъ”, для юридического оформления и подготовки условий слияния была создана специальная «трехсторонняя комиссия», в которую от СР входит член президиума Центрального совета партии Руслан Татаринов. Позже господин Миронов подтвердил факт переговоров.

Подробнее о том, как «Справедливая Россия» обсуждала слияние с двумя малыми партиями, читайте в публикации “Ъ”.