Арбитражный суд Башкирии запретил Сырьевой компании добывать соду на Куштау

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск АНО «Наследие» к АО «Сырьевая компания» (связано с АО «Башкирская содовая компания») о запрете вести работы на горе Куштау.

«Наследие», основанное экоактивистами, защищавшими гору от разработки, обратилось с иском в сентябре прошлого года после того, как Куштау был присвоен статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Активисты просили суд «обязать АО "Сырьевая компания" прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау, осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами».

В качестве третьих лиц в процессе участвовали департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и министерство лесного хозяйства Башкирии. Как сообщили "Ъ-Уфа" активисты, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

АО «Сырьевая компания» зарегистрировано в Ишимбайском районе Башкирии. Выручка компании за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 76 млн. В августе 2019 года компания получила лицензию Приволжскнедр на геологоразведочные работы и промышленную разработку Куштау сроком до 2039 года.

Дарья Кучеренко, Уфа