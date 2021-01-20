Думский комитет одобрил введение подзоны для гостиницы РЖД в Черняевском лесу

Сегодня думский «градостроительный» комитет одобрил установление в городских Правилах землепользования и застройки подзоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4 с высотой в 10 этажей. РЖД просит установить подзону Ц-4 с высотой в 10 этажей на участке Черняевского леса для возведения ведомственной гостиницы. Как отметила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, в дальнейшем подзона Ц-4 может быть применима к конкретным участкам в Перми.

По словам депутата Надежды Агишевой, введение подзоны Ц-4 связано с территорией Черняевского леса, где РЖД планирует построить ведомственную гостиницу. Однако появление этой территориальной подзоны может затронуть и другие территории, в частности участки на ул. Встречной, где построены санатории, долину реки Мулянки вдоль ул. Куфонина, участки в Камской долине, в Верхней Курье, а также на ул. Братской. Владельцы этих территорий тоже могут захотеть увеличить высотность застройки на своих землях, расположенных в зоне Ц-4. Мария Норова ответила, что решения по установлению этой подзоны на других участках будут рассматриваться городскими властями индивидуально.

На заседании выступили пермские природозащитники Елена Плешкова и Юрий Хохлов, которые призвали депутатов не голосовать за проект. Председатель совета краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов заметил, что на публичных слушаниях по введению подзоны Ц-4 жители районов высказались против этой инициативы. В буферной зоне Ц-4 много земель в частной собственности, и если разрешить в ней высотное строительство, то этим воспользуются владельцы этих участков, подчеркнул Юрий Хохлов. Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова сказала, что «история с участком Черняевского леса — это только прецедент», и попросила депутатов отклонить проект. Однако члены комитета одобрили введение подзоны Ц-4 в 10 этажей. Проект вынесут на пленарное заседание думы.

Напомним, для размещения ведомственной гостиницы в Черняевском лесу, на участке по ул. Локомотивной, 1 (площадь 12,7 тыс. кв. м), РЖД запросили сменить зонирование. Госкомпания предложила установить на своей территории подзону центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4), разрешающую возвести 10-этажное здание. Проект вызвал широкий общественный резонанс, участники публичных слушаний высказались против размещения гостиницы в Черняевском лесу.