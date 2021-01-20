В Свердловской области 389 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области еще 389 человек заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. По данным на 20 января за весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 66 359 человек. Из них больше 58 тысяч уже выздоровели.

В регионе подтвердилось 16 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии в Свердловской области скончались 1855 пациентов.

Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19. Накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Крекова заявил, что в регионе не останавливали вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ранее «Интерфакс» сообщил, что большинство регионов Уральского федерального округа (УрФО) приостановили COVID-вакцинацию в ожидании поставок вакцины.