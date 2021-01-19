Креков: вакцинация от COVID-19 в Свердловской области продолжается

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Крекова заявил, что в Свердловской области не останавливали вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ранее «Интерфакс» сообщил, что большинство регионов Уральского федерального округа (УрФО) приостановили COVID-вакцинацию в ожидании поставок вакцины.

«Активно работает пункт вакцинации в Областной больнице №2, и он будет работать и сегодня, и завтра. Еще в трех больницах Екатеринбурга работают пункты. Через несколько дней мы получим дополнительные дозы вакцины, и ни о какой остановке вакцинации речи быть не может»,— сказал на брифинге Павел Креков.

По словам господина Крекова, с начала пандемии область получила около 15 тыс. доз вакцины от коронавируса. «Она уже практически вся сделана. Последние вакцины, наверное, сегодня-завтра будут доделаны. Тем не менее, через несколько дней мы получим еще 60 тыс. доз, еще через несколько дней — еще 60 тыс. доз. Следующие поставки уже будут измеряться сотнями тысяч», — отметил он.

С конца января привиться от коронавирусной инфекции смогут практически все, кто записался на вакцинацию, добавил Павел Креков. Сейчас через службу 122 в очередь на вакцинацию записались более 10 тысяч человек.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19. Ранее губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что по данным на 15 января в Свердловской области прививки от COVID-19 поставили уже больше 12 тысяч человек

Михаил Мананников