Главу Переславля-Залесского выберут 28 января из двух претендентов

В городе Переславле-Залесском Ярославской области 19 января завершился конкурс по отбору претендентов на должность главы города Переславля-Залесского, сообщили в городской администрации. Документы на участие в конкурсном отборе подали два претендента: заместитель главы городской администрации Ирина Строкинова, и начальник управления экономики городской администрации Павел Семенов,

Конкурсная комиссия подтвердила право претендентов участвовать в выборах главы города, признав предоставленные ими документы соответствующими условиям конкурса. Выборы главы города Переславля-Залесского состоятся 28 января 2021 года на заседании городской думы.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что прежний глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушел в отставку 26 ноября 2020 года на фоне скандала с принятием генерального плана города. Официально отставка объяснялась семейными обстоятельствами.

Антон Антонов