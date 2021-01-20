В Самаре перенесли сроки открытия платных парковок

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посчитал открытие платных парковок в текущем году в Самаре преждевременным. Соответствующее заявление он сделал на совещании по развитию строительной отрасли региона. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, отработки градостроительной документации, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно», — цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова.

Ранее власти заявили о планах обустроить в текущем году в Самаре платные парковки. Их предполагается сделать в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах города. Стоимость аренды одного машиноместа на платной стоянке в Самаре будет колебаться от 45 до 65 руб. в час.

Георгий Портнов