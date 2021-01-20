В Волгограде обвинили 13 участников ОПГ за внедрение вирусной программы на АЗС

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 участников организованной группы. Они обвиняются в создании, использовании и распространении вредоносной компьютерной программы (ч.2 ст.273 УК РФ). Троим фигурантам уголовного дела также инкриминируется ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 67-летний обвиняемый совместно с 49-летним знакомым разработали компьютерную программу, позволяющую недоливать топливо клиентам автозаправочных станций, создавать излишки и реализовывать их вне кассового учета. Об этом они сообщили 43-летнему обвиняемому, который якобы пообещал внедрить вирусную программу на территории Саратовской и Ростовской областей, где у него были знакомые администраторы на АЗС. В период с апреля по июнь 2018 года сообщники, предположительно, установили программу на девяти АЗС, в результате чего клиентам не доливалось топливо в размере от 1,5% до 5 %. Помимо разработчиков программы в состав ОПГ входило шесть мужчин и четыре женщины.

Вину сообщники полностью признали. Уголовное дело будет рассматриваться Первомайским районным судом Ростова-на-Дону. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Шахрай