В Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса

Минздрав России получил от Центра имени Чумакова пакет документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Как сообщалось ранее, начать массовую вакцинацию этим препаратом планируется с апреля.
«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук»,— сказал господин Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что документы направлены на экспертизу, после этого будет решаться вопрос государственной регистрации.
18 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что регистрация вакцины Центра имени Чумакова РАН ожидается в середине февраля. Клинические испытания показали полную безопасность вакцины и выработку устойчивого иммунитета на 28-й день после первого укола, добавила она тогда.
С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.
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