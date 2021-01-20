Полиция возбудила дело по факту мошенничества с деньгами фонда капремонта Пермского края

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества при использовании средств собственников жилого дома по ул. Гашкова, 28, перечисленных в фонд капремонта Пермского края. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, надзорный орган установил, что с 2018 по 2019 год ТСЖ, используя спецсчет в фонде капремонта, оплатило ремонт крыши и участков фундамента. Однако никаких работ подрядчиком выполнено не было, сам же он представил для получения денег поддельные акты и протокол общего собрания жильцов дома. Сумма ущерба, причиненного ТСЖ, составила 1,5 млн руб.