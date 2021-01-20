Агрофирму оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп судьи в Алтайском крае

Суд Алтайского края признал АО «Кубанка» виновным в коррупции и назначил компании штраф в размере 20 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По материалам ведомства, представитель «Кубанки» передал через цепочку посредников взятку для судьи арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова за решение в пользу агрофирмы «Кубанка», которая оспаривала доначисление ей налогов. В результате из 3 млн руб., которые был готов выделить представитель «Кубанки», судье Владиславу Колесникову досталось только 800 тыс. руб. Остальную сумму забрали посредники — бывший судья этого же суда Руслан Тэрри и арбитражный управляющий Алексей Долгов. Всем фигурантам этого дела уже вынесли приговор.

После этого прокурор Алтайского края Александр Руднев возбудил в отношении АО «Кубанка» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Илья Николаев