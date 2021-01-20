Трамп распорядился рассекретить документы о его связях с Россией на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп поручил рассекретить информацию о расследовании ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемых связей с Россией. По согласованию со спецслужбами из документов уберут часть информации по закону о гостайне.

Белый дом получил документы от Минюста 30 декабря 2020 года. «Тем самым я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке»,— говорится в меморандуме господина Трампа, который опубликовал Белый дом.

Президент США в октябре разрешил рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Он заявил, что бумаги относятся к «величайшему политическому преступлению в истории США, связанному с Россией надувательству».

США в мае 2017 года начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

Подробнее о рассекречивании документов — в материале “Ъ FM”.