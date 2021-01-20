Украина и Белоруссия полякам дороже России

В Польше готовы поступиться диалогом с Россией, если на кону будут стоять взаимоотношения с двумя другими соседями — Украиной и Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные проведенного в Польше соцопроса. “Ъ” ознакомился с содержанием доклада, резюмирующего итоги исследования.

Новый доклад варшавского Центра польско-российского диалога и согласия (имеется в распоряжении “Ъ”) продолжает цикл опубликованных ранее исследований центра «Польша—Россия. Социологический диагноз». Только если раньше опросы были целиком посвящены взаимоотношениям с россиянами, то теперь эксперты признаются: нельзя анализировать отношения с Россией вне контекста отношений Польши с другими соседями — Украиной, Белоруссией и Литвой). Этот вопрос стоит и перед исследователями, и перед польской политической элитой: за последние годы Варшаве пришлось не только определяться, как реагировать сперва на события на Украине, а затем в Белоруссии, но и решать, насколько самостоятельной или согласованной с ЕС и НАТО будет политика в этом направлении.

«Исследование не было сфокусировано на России, но Россия была включена в анкету исследования вместе с ближайшими соседями Польши — Украиной и Белоруссией. Таким образом, мы также косвенно хотели получить ответ на вопрос, насколько в целом Россия и политика Польши в отношении ее привлекают внимание поляков,— отмечают авторы доклада.— Мы также хотели проверить, что с точки зрения польского общественного мнения важнее для польских властей — формировать отношения с враждебной Польше державой или с ближайшими восточными соседями: Украиной и Белоруссией, судьбы которых переплетаются с польской культурой и историей в несравненно большей степени, чем прошлое России».

Варшавский Центр польско-российского диалога и согласия создан в 2011 году и финансируется из госбюджета Польши. Тогда же, в период потепления отношений между Москвой и Варшавой, в России был создан фонд «Российско-польский центр диалога и согласия». Учредителем выступило Министерство культуры РФ. Целью работы фонда, согласно уставу, является «расширение гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Польша в области культуры, науки и образования и содействие российско-польскому диалогу». Однако в последние годы возможности для работы обоих центров сузились. В 2018 году в Россию не пустили замдиректора центра Лукаша Адамского, а до него — известного польского политолога, главу Польского института международных дел и бывшего директора Центра польско-российского диалога и согласия Славомира Дембского.

Результаты исследования авторы называют «умеренно оптимистичными». Они делают вывод, что ориентация официальной Варшавы на поддержку «независимости Украины и Белоруссии» отвечает ожиданиям польских граждан. Более того, такого же мнения респонденты придерживаются, даже если на кону стоят взаимоотношения с Москвой, недовольной «вмешательством» Варшавы в дела соседей.

Так, 56% поляков в таком случае считают приоритетным сотрудничество с Украиной и Белоруссией и только 30% готовы предпочесть сотрудничество с Россией.

Более того, 62% опрошенных готовы поддержать белорусов материально в нынешней непростой политической ситуации, а четверть не возражают против роста иммиграции из двух соседних стран. Впрочем, в числе респондентов оказались и те, кто не готов проявлять подобную щедрость. «Оказывается, что каждый шестой поляк не удовлетворен существованием в Польше консенсуса относительно неприменения территориальных претензий к Литве, Белоруссии и Украине»,— говорится в исследовании.

«Для меня стал неожиданным ответ на вопрос о том, должна ли Польша в своей внешней политике на восточном направлении руководствоваться в первую очередь своими интересами или ценностями»,— отметил в беседе с “Ъ” замдиректора центра Лукаш Адамский. По итогам опроса 80% респондентов высказались за проведение внешней политики, основанной на «сочетании интересов с защитой принципов и ценностей, таких как права человека, свобода других народов или помощь жертвам конфликтов». И всего 15% полагают, что польские интересы должны играть по отношению к этим ценностям первостепенную роль. «Я думал, это число будет больше»,— признается господин Адамский.

Примечательно, что опрос вновь свидетельствует о более благожелательном настрое поляков к россиянам, чем к России в целом.

Так, только 27% поляков имели какие-то личные контакты с россиянами (с украинцами, в последние годы массово эмигрировавшими в Польшу,— в два раза больше), но впечатления от этих контактов остались положительными или нейтральными у 96% и негативными всего у 4%.

Ранее, в сентябре 2020 года, Центр польско-российского диалога и согласия опубликовал результаты другого исследования, целиком посвященного России. Согласно его итогам, поляки считают внешнюю политику Кремля агрессивной и подозревают Россию в недружелюбном отношении к Польше. И в то же время 64% поляков уверены, что простые россияне к ним относятся хорошо и съездить в Россию стоит.

В свою очередь, в опросе, проведенном в конце 2019 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, россияне поставили Польшу на четвертое место среди стран, с которыми у РФ «в настоящее время сложились наиболее напряженные, враждебные отношения». Если в 2014 году о Польше таким образом отзывались только 4% опрошенных, то в 2019 году — уже 12%. Выше в этом рейтинге оказались только США, Украина и Великобритания.

Галина Дудина