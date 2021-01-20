Спрос на нефть не находит причин для бурного роста

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 5,5 млн б/с (сам спрос ожидается в 96,6 млн б/с), после рекордного снижения показателя в 2020 году на 8,8 млн б/с. «Возобновившиеся локдауны в ряде стран снижают продажи топлива. Это привело к пересмотру нашего прогноза мирового спроса на нефть на 0,6 млн б/с в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн б/с в 2021 году»,— уточняют аналитики агентства.

В МЭА считают, что после снижения на 6,6 млн б/с в 2020 году глобальные поставки нефти в 2021 году вырастут на 1 млн б/с, главным образом за счет ОПЕК. «Возможны и более высокие темпы роста, учитывая наши ожидания в отношении улучшения спроса во втором полугодии 2021 года»,— не исключают в агентстве. В январе ОПЕК+ уже увеличивала предложение после его стабилизации в декабре 2020 года. Исполнение договоренностей ОПЕК+ Россией в декабре МЭА оценивает в 93% по сравнению с 96% в ноябре, в 2020 году российские поставки сырья снизились впервые с 2008 года и достигли самого низкого уровня с 2011 года. «Если предположить, что Россия будет полностью исполнять новые договоренности в первом квартале, а потом сокращения постепенно ослабнут, производство страны, похоже, вырастет на скромные 0,1 млн б/с в 2021 году»,— прогнозируют аналитики агентства.

Вместе с тем в долгосрочном периоде до 2050 года на фоне перехода мировой экономики к низкоуглеродному развитию снижение спроса на нефть окажется быстрым и более значительным (см. график). В докладе «Нефть, газ и химия — долгосрочные оценки уязвимости ESG», опубликованном 15 января агентством Fitch (он посвящен оценкам уязвимости секторов перед возможными изменениями политики при переходе к низкоуглеродной экономике в 2050 году), нефтяной сектор ставится в число самых уязвимых. «Эта уязвимость распространяется на нефтесервис, нефтепереработку и транспортировку, а производители газа и нефтехимические компании, вероятно, будут чувствовать себя лучше»,— отмечают в Fitch. Основные угрозы — запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ряд стран предусматривают его к 2035 году или даже раньше) и рост цен на выбросы СО2, который сделает владение такими машинами дорогим.

Алексей Шаповалов