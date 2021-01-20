Чем управляет ТОГУП ТУК

Сейчас Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания» имеет доли в заводах «Моршанскхиммаш» и «Первомайскхиммаш», ООО «Тамбовагроинвест», ООО «Теплокомсервис», ООО «УК Регион 68», в Тамбовской сахарной компании, пригородной пассажирской компании «Черноземье», конезаводе «Новотомниково» и областной Корпорации развития. В АО «Первомайскхиммаш» ТУК формально доли не имеет (эта компания подконтрольна напрямую областному комитету по управлению госимуществом), зато полностью владеет «новым» юрлицом завода — ООО «Первомайскхиммаш», на котором сосредоточена часть активов предприятия.

По собственным данным, ТУК «действует в целях регулирования и содействия эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной политики и получения прибыли». Ее работа направлена «на создание современного конкурентоспособного производства, оздоровление проблемных предприятий области, а также на стимулирование развития малых форм бизнеса». Компания была зарегистрирована в 2006 году, на 100% принадлежит администрации региона. Директор — Александр Сабетов. По данным Kartoteka.ru, выручка ТУК в 2019 году составила 19,2 млн руб., убыток — 347 млн руб. (годом ранее — 19,4 млн руб. выручки и 25,1 млн руб. убытка).

Олег Мухин